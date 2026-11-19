Exor va augmenter sa participation dans bioMérieux à 8,53%

L'illustration montre le logo d'Exor

19 novembre (Reuters) - Exor, ‌le véhicule d'investissement de la famille ​Agnelli, va porter sa participation directe dans le spécialiste du diagnostic in ​vitro bioMérieux à 8,53% du capital, contre ​3,87% actuellement, ont annoncé ⁠jeudi les deux groupes ainsi ‌que l'Institut Mérieux.

L'opération sera réalisée par une réduction de capital ​de ‌l'Institut Mérieux, dans le cadre ⁠de laquelle Exor recevra des actions bioMérieux en échange d'une partie de ⁠sa participation ‌dans l'institut, selon un communiqué.

À ⁠l'issue de la transaction, attendue ‌en décembre 2026 sous ⁠réserve des approbations requises, Exor ⁠détiendra 5,35% ‌des droits de vote de bioMérieux, ​précise le communiqué.

L'Institut ‌Mérieux restera l'actionnaire majoritaire avec 55,24% du capital ​et 68,67% des droits de vote. Exor conservera par ⁠ailleurs une participation de 5,02% du capital de l'Institut Mérieux.

La gouvernance de l'Institut Mérieux restera inchangée, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)