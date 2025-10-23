 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exel, Safran, Sanofi : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 23/10/2025 à 17:32

(AOF) - Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

La laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Défense

Valeurs associées

EXEL INDUSTRIES A
35,3000 EUR Euronext Paris +0,28%
SAFRAN
307,8000 EUR Euronext Paris +1,22%
SANOFI
86,6100 EUR Euronext Paris -0,13%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés attendent de recevoir de la nourriture à l'extérieur de la mosquée Imam al Shafi'i en ruines, où des familles ont trouvé refuge, dans le quartier de Zeitoun à Gaza, le 23 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:42 

    L'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est "insuffisante" et n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine, a alerté jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "La faim est toujours présente ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank