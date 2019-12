EXEL INDUSTRIES : une acquisition en Allemagne

(AOF) - Exel Industries a conclu un accord pour l'acquisition de 100% de la société Allemande Eisenmann Intec GmbH & Co. KG. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Cet accord est soumis à la décision des autorités de la concurrence en Allemagne et en Autriche. Dans le détail, Intec sera acquis par Sames Kremlin, la filiale d'Exel Industries spécialisée dans les applications de peintures et produits à haute viscosité.

Le site d'Intec à Erftstadt, proche de Cologne, sera conservé avec l'ensemble du personnel en Allemagne et à l'étranger.