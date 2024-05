Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exel Industries: résultat net stable au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Exel Industries affiche au titre de son premier semestre 2023-24 un résultat net stable à 4,7 millions d'euros et une marge d'EBITDA récurrent en amélioration de 0,2 point à 6,2%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 492,7 millions d'euros.



À périmètre et taux de change constants, son CA a augmenté à 2,9%, la baisse des volumes dans l'arrachage de betteraves et les loisirs ayant été plus que compensée par le dynamisme soutenu de la pulvérisation industrielle et de la pulvérisation agricole.



'La gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et les efforts menés pour alléger la dette devraient commencer à porter leurs fruits dans les prochains mois', estime par ailleurs son directeur général Daniel Tragus.





