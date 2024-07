Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exel Industries: progression de 2% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Exel Industries affiche au titre du troisième trimestre de son exercice 2023-24, un chiffre d'affaires de 316,5 millions d'euros, en progression de 2,1% en données brutes comme à périmètre et taux de change constants, 'malgré un effet de base élevé'.



En données comparables, le recul des activités pulvérisation agricole (-1,6%) et loisirs (-8,8%) a été plus que compensée par la croissance des activités industrie (+14,1%) et arrachage de betteraves (+15%).



'Dans ce contexte, Exel Industries porte ses efforts sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et restera attentif, au quatrième trimestre, à l'évolution de ses marchés', commente son directeur général Daniel Tragus.





Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A 51,60 EUR Euronext Paris 0,00%