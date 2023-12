Exel Industries, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du jeudi 21 décembre 2023

(AOF) - Exel Industries (+6,75% à 50,60 euros)

Exel Industries bondit dans le sillage de résultats annuels en nette amélioration, après trois séances de baisse. Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie a dégagé un résultat net de 42,5 millions d'euros contre 28,6 millions un an plus tôt. Le titre reste cependant en recul de plus de 8% depuis le 1er janvier.

