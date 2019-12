Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries : nomme un nouveau Directeur Général Cercle Finance • 03/12/2019 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Yves Belegaud Directeur Général du groupe, à compter du 17 décembre 2019. ' Yves a acquis une riche expérience de dirigeant en France et à l'international durant 25 ans passés au sein du groupe Tereos, un des principaux groupes coopératifs au monde spécialisé dans la transformation des betteraves, des céréales et de la canne à sucre ' indique le groupe. Il a occupé successivement des postes de Directeur Industriel, de Directeur France, Europe de l'Est puis Europe, et de membre du Directoire. Auparavant, il a occupé des postes d'ingénieur de production chez Peugeot, puis Rhodia.

