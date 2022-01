Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries: les actions éligibles au PEA-PME information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - EXEL Industries confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME.



Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établissait à 876,4 ME, le total bilan était de 781,4 ME et le groupe comptait 3 546 personnes en CDI.



En conséquence, les actions EXEL Industries peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel, indique la société.





Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A Euronext Paris -0.25%