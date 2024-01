Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exel Industries: hausse de 8,1% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 200,1 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2023-2024, en hausse de 8,1 %, porté principalement par la croissance organique dans l'arrachage de betteraves et l'industrie.



À périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 11,0 %.



' A noter une excellente performance pour l'Arrachage de betterave (+41.3% en organique) et le pôle industriel (+16.8%) ' indique Oddo BHF.



' Le carnet de commandes se maintient, donnant une bonne visibilité sur l'exercice 2023-2024, quelles que soient les marques et les géographies. En effet, les récents salons agricoles en Europe ont permis de maintenir les prises de commandes sur le trimestre ' indique le groupe.



' Exel Industries a réalisé un bon premier trimestre sur une base de comparaison très élevée et poursuit sa dynamique de croissance, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. Dans les conditions macroéconomiques actuelles, la situation géopolitique incertaine et face au reflux des prix des matières premières agricoles, le Groupe demeure toutefois attentif aux évolutions de ses marchés. ' a déclaré Daniel Tragus, Directeur général du groupe Exel Industries.





Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A Euronext Paris -0.35%