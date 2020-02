Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries : finalise une acquisition en Allemagne Cercle Finance • 03/02/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de 100% de la société allemande Eisenmann Intec, après avoir reçu l'accord des autorités de la concurrence compétentes. 'Intec devient une filiale de Sames Kremlin, la société d'Exel Industries spécialisée dans les applications de peintures et produits à haute viscosité. Le site d'Intec à Erftstadt, proche de Cologne, est conservé avec l'ensemble du personnel situé en Allemagne et à l'étranger', indique le groupe.

Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A Euronext Paris -2.93%