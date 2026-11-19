EXEL Industries : EXEL Industries présente un projet de transformation pour préparer l’avenir de son activité de Pulvérisation agricole

EXEL Industries présente un projet de transformation pour préparer l’avenir de son activité de Pulvérisation agricole

Un meilleur service pour les clients et les concessionnaires,

des marques plus fortes, adossées aux ressources du Groupe

Face à un marché durablement dégradé et à un recul de près d’un tiers du chiffre d’affaires de l’activité en trois ans, le groupe EXEL Industries présente un projet de transformation de son activité de Pulvérisation agricole, avec une triple ambition : renforcer ses marques, se rapprocher de ses clients et créer les conditions d’une rentabilité pérenne.

Ce projet, présenté ce jour aux représentants du personnel, est soumis à leur information et à leur consultation dans chaque pays concerné.

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Les principaux axes du projet :

Renforcer les sept marques : Hardi, Tecnoma, Nicolas, Berthoud, Evrard, Agrifac et Apache, chacune conduite par un directeur de marque dédié, au plus près de ses clients.

: Hardi, Tecnoma, Nicolas, Berthoud, Evrard, Agrifac et Apache, chacune conduite par un directeur de marque dédié, au plus près de ses clients. Simplifier l’organisation autour d’une direction générale mondiale unique et de fonctions support mutualisées, au service de toutes les marques.

autour d’une direction générale mondiale unique et de fonctions support mutualisées, au service de toutes les marques. Optimiser l’outil industriel , notamment par le transfert progressif de la production Hardi vers les sites français de Beaurainville et Belleville.

, notamment par le transfert progressif de la production Hardi vers les sites français de Beaurainville et Belleville. Adapter les effectifs à l’activité de chaque site, en accompagnant chaque salarié concerné.

à l’activité de chaque site, en accompagnant chaque salarié concerné. Accélérer l’innovation et développer les services : pièces détachées, après-vente et formation des réseaux commerciaux.

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Pourquoi agir maintenant

Le marché du machinisme agricole traverse une crise profonde et durable, et le Groupe n’anticipe pas de rebond à court ni à moyen terme. Le Groupe engage donc ce projet pour adapter l’activité à la réalité du marché et renforcer sa capacité à investir et à se développer.

Le client au cœur du projet

Chaque marque — Hardi, Tecnoma, Nicolas, Berthoud, Evrard, Agrifac, Apache — conserve son nom, ses gammes, son réseau de concessionnaires et son identité. Sa force commerciale et la relation avec ses clients sont placées sous la responsabilité d’un directeur de marque dédié, pour une plus grande proximité.

Pour les clients et les concessionnaires, l’activité se poursuit normalement : commandes, livraisons, pièces détachées et service.

À terme, les clients bénéficieront de la force combinée du Groupe : des nouveaux produits mis sur le marché plus rapidement grâce à des plateformes techniques partagées — chaque marque conservant ce qui la différencie —, une offre de pièces et de services renforcée et un effort particulier sur la formation des réseaux commerciaux.

Un outil industriel et opérationnel plus compétitif

Le projet prévoit le transfert progressif de la production des machines Hardi vers les usines françaises du Groupe à Beaurainville et à Belleville, par étapes et de manière sécurisée pour les clients et les concessionnaires. Hardi reste une marque danoise : sa R&D et ses équipes commerciales, après-vente et marketing restent basées au Danemark. Le projet prévoit également de regrouper le rotomoulage à Épernay et la mécanosoudure chez Vermorel, en Roumanie, centres d’excellence du Groupe pour ces savoir-faire.

Emploi et dialogue social

Le projet a été présenté ce matin, jeudi 19 novembre 2026, aux représentants du personnel ; il est soumis aux procédures d’information et de consultation dans chaque pays concerné. Il prévoit des réductions d’effectifs, principalement dans les structures de direction et les fonctions support, ainsi qu’une adaptation des effectifs directs au niveau d’activité de chaque site, avec un impact très variable d’un site à l’autre.

EXEL Industries s’engage à un dialogue social constructif et à accompagner chaque salarié concerné, en recherchant en priorité des solutions de reclassement au sein du Groupe et, à défaut, en accompagnant chacun vers un nouvel emploi.

Gouvernance

La direction générale mondiale de l’activité Pulvérisation agricole est confiée à Guillaume Jacq. Celui-ci a conduit la préparation du projet et continuera, de manière transitoire, à assurer ses fonctions de Directeur Financier du Groupe dans l’attente de son remplacement à ce poste.

Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« Nous présentons aujourd’hui un projet de transformation de notre activité de pulvérisation agricole, destiné à adapter notre organisation aux réalités du marché et à renforcer durablement notre compétitivité. Ce projet prévoit une adaptation de nos effectifs, avec une attention particulière portée à l’accompagnement des salariés concernés sur chacun de nos sites. Il vise également à renforcer l’identité de chacune de nos marques, grâce à la nomination de directeurs de marque, tout en coordonnant les fonctions support pour gagner en efficacité. Enfin, nous souhaitons intensifier la formation de nos réseaux commerciaux et développer nos activités d’après-vente. Notre ambition est claire : retrouver une rentabilité durable, renforcer nos marques et nous donner les moyens de saisir pleinement les opportunités de croissance dès la reprise du marché. Notre priorité reste la satisfaction de nos clients. »

Guillaume Jacq, Directeur général de l’activité Pulvérisation agricole

« Notre ambition : dynamiser les ventes de chaque marque, lancer nos nouveaux produits plus vite et offrir aux concessionnaires et aux agriculteurs les pièces et le service qu’ils méritent. Des marques fortes, au plus près de leurs clients, soutenues par une organisation plus agile et plus efficace. »

Prochains rendez-vous

18 décembre 2026 , avant bourse : résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

, avant bourse : résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs 28 janvier 2027 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026–2027

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026–2027 5 février 2027 : Assemblée générale des actionnaires

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