Exel Industries : en pertes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Exel Industries publie un résultat net de -36,4 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre 1,2 million l'année dernière, fortement impacté par des dépréciations de survaleurs ainsi que par des pertes de change latentes. 'Le contexte macro-économique très incertain, notamment lié à la crise sanitaire, nous a conduits à une augmentation du niveau de risque général pris en compte dans nos tests de dépréciation d'actifs', explique le groupe. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la pulvérisation est ressorti à -1,1 million d'euros, contre cinq millions un an auparavant, avec la baisse du chiffre d'affaires de 10% à 314,3 millions d'euros dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

