Exel Industries : croissance de près de 12% au premier trimestre de l'exercice 2021-2022

Par ailleurs, toujours dans la pulvérisation agricole, le groupe a confirmé des commandes en hausse et en avance par rapport à l'exercice 2020-21. La pénurie de composants devrait également continuer de perturber les délais de livraisons dans le segment Industrie, a annoncé Exel.

(AOF) - Le chiffre d'affaires d'Exel Industries au premier trimestre de son exercice 2021-2022 s'est élevé à 159,4 millions d'euros, en hausse de 11,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre comparable (intégration de l'activité nautique +2,1 millions d'euros) et taux de changes constants (+3,4 millions d'euros, principalement lié à l'évolution favorable du dollar américain), la croissance est de 8%.

