Exel Industries: bien orienté après les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Exel Industries s'adjuge 5% après la publication d'un résultat net en hausse de 48,6% à 42,5 millions d'euros au titre de son exercice 2022-23, avec une marge d'EBITDA récurrent annuel améliorée de 2,5 points à 8,6%.



Le spécialiste des équipements de pulvérisation affirme ainsi retrouver des niveaux de profitabilité équivalents à ceux de 2021, et dépasser, pour la première fois de son histoire, le milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance de 12% à 1,09 milliard.



Malgré un environnement toujours inflationniste, Exel a porté sa priorité au désendettement en générant plus de 43 millions d'euros de cash-flow. Le versement d'un dividende de 1,57 euro par action sera proposé à l'assemblée générale du 6 février 2024.





Valeurs associées EXEL INDUSTRIES A Euronext Paris +5.49%