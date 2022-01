Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exel Industries: acquisition dans le jardinage en Italie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce avoir conclu un accord, le 28 janvier, pour l'acquisition de 100% de l'entreprise GF Garden cédée par le groupe familial italien FISPA Srl, transaction qui devrait être finalisée courant février 2022.



Fabricant italien d'articles pour l'arrosage, l'irrigation, l'entretien du jardin et la vie en plein air, cette société développe son activité dans plus de 50 pays. Implantée en Emilie Romagne, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2021 et emploie 170 salariés.



'Cette nouvelle acquisition, combinée à une forte croissance organique de l'activité jardin, permet à Exel Industries d'accroître sa présence sur un marché porteur pour lequel Hozelock et GF Garden disposent de synergies de distribution significatives', explique le groupe.





