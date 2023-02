Exclusive Partners (ExP) nomme David Beaufils en tant que Directeur général

(AOF) - ExP, sélectionneur, concepteur et distributeur de solutions d’investissement à forte valeur ajoutée, annonce la nomination de David Beaufils en tant que Directeur général. « ExP a de fortes ambitions pour ces prochaines années, l’arrivée de David Beaufils nous servira à asseoir ces objectifs. Ses 20 ans d’expérience dans les métiers de la gestion d’actifs, ses compétences managériales axées sur le développement, et son réseau tant en France qu’à l’étranger sont autant de gages de réussite pour le déploiement d’ExP », indique Clément Pochard, Président d’ExP.

