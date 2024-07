Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exclusive Networks: vers un rachat par un consortium information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks annonce que CD&R et Everest UK HoldCo Limited, une entité contrôlée par les fonds Permira, ont l'intention de former un consortium en vue d'acquérir un bloc d'actions représentant 66,7% du capital social et des droits de vote théoriques du groupe.



L'acquisition du bloc sera suivie d'une OPAS obligatoire portant sur les actions restantes au prix de 18,96 euros par action, après paiement d'une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action. La transaction devrait intervenir au premier trimestre 2025.



Le prix total de 24,25 euros représente une prime de 34,4% par rapport au cours non affecté de l'action au 13 mars, date précédant les rumeurs de marché sur une éventuelle acquisition du groupe spécialisé en cybersécurité.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS 23,15 EUR Euronext Paris +0,43%