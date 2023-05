Exclusive Networks SA racheté 0,6% de son capital au prix de 19 euros par titre

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

AOF - EN SAVOIR PLUS

En conséquence, les termes du premier mandat conclu avec Kepler Cheuvreux dans le cadre du programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 25 millions d'euros sur une période débutant le 20 mars 2023 et pouvant s'étendre jusqu'au 21 décembre 2023 sont amendés et limités au reliquat.

(AOF) - À l’occasion de la cession par HTIVB d’une participation d’environ 3,7% dans Exclusive Networks SA par voie de placement privé accéléré, Exclusive Networks SA a racheté 0,6% de ses actions au prix unitaire de 19 euros. Cette opération d’un montant de 10 millions d’euros est financée par la liquidité du spécialiste de la cybersécurité. Les actions seront acquises en vue de satisfaire les obligations découlant de programmes d’options sur actions ou d’autres attributions d’actions aux salariés ou mandataires sociaux et de remettre des actions dans le cadre d’opérations de croissance externe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.