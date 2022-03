Exclusive Networks relève ses objectifs 2022

(AOF) - Exclusive Networks a dévoilé des résultats 2021 en forte progression. L’EBITA ajusté s’établit à 119,2 millions d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2020 en incluant Veracomp, et en progression de 25,3 % en chiffres publiés. Le chiffre d’affaires du spécialiste mondial des technologies de cybersécurité s’établit à 3,3 milliards d’euros, en hausse de 29,5 % par rapport à 2020 en données publiées et de 15,1% en incluant Veracomp en 2020.

Cette année, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires supérieur à 3,8 milliards d'euros et un Ebita ajusté compris entre 133 et 138 millions d'euros.

" 2021 s'est avérée être un tournant pour le Groupe avec son passage de société privée à société cotée depuis la réussite de son introduction en Bourse sur Euronext Paris en septembre 2021 ", a rappelé le directeur général, Jesper Trolle.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2022, le Conseil d'administration d'Exclusive Networks proposera un dividende de 0,20 euro par action (18,3 millions d'euros) en numéraire au titre de l'exercice 2021.

La politique de rendement pour les actionnaires du groupe comprend, sans s'y limiter, un paiement de dividende de l'ordre de 25 % de son résultat net annuel ajusté. La structure de la distribution pourrait être ajustée si des opportunités de croissance externe se présentaient pour compléter la croissance organique, ou si d'autres mécanismes de rendement pour les actionnaires étaient jugés plus attrayants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.