Exclusive Networks : nette amélioration des résultats en 2022

(AOF) - Exclusive Networks a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 36 millions d’euros en 2022 contre une perte de 14 millions d’euros en 2021. L'EBIT ajusté du spécialiste de la cybersécurité a atteint 154 millions d'euros, soit une hausse de 29% par rapport à l'année précédente. Le taux d'EBIT ajusté sur la marge nette a augmenté de 20 points de base, pour atteindre 37,5 %, le groupe bénéficiant d'un effet de levier opérationnel au niveau régional.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,53 milliards d'euros, en hausse de 38% en données publiées et de 36% à taux de change constant. La marge nette a atteint 411 millions d'euros en 2022, en hausse de 29%.

Le flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté a atteint un niveau qualifié d' " exceptionnel ", s'élevant à 201 millions d'euros pour l'exercice 2022, contre 65 millions d'euros pour l'exercice 2021.

L'endettement est réduit à un ratio de levier de 1,6.

Dans l'environnement actuel, toujours affecté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions de marché incertaines (inflation, hausse des taux d'intérêt, incertitudes géopolitiques), le groupe vise cette année un chiffre d'affaires brut supérieur à 5,150 milliards d'euros, un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'Ebitda ajusté.

Le 27 février 2023, compte tenu de la priorité stratégique donnée par le groupe de poursuivre son développement, le Conseil d'administration de février 2023, a décidé de proposer aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de l'ordre de 25 millions d'euros. Les actions seront acquises en vue de les remettre dans le cadre de plans de management package tels que l'attribution de plans d'incitation à long terme représentés par des actions gratuites et la constitution de ses opérations d'acquisitions.

