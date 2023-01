Exclusive Networks : Nathalie Bühnemann au poste de directrice financière

(AOF) - Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, annonce la nomination de Nathalie Bühnemann au poste de directrice financière. Elle devient membre du Comité Exécutif et rapportera directement à Jesper Trolle, directeur général d'Exclusive Networks. Nathalie Bühnemann a acquis une vaste expérience de direction de la fonction financière de sociétés cotées en bourse et des fusions et acquisitions au cours des deux dernières décennies.

Auparavant, elle était directrice financière du groupe Akka Technologies, un leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D, coté à Paris, où elle a occupé plusieurs postes de direction financière. Avant cela, elle a passé plus de dix ans en tant que consultante financière chez PwC où elle a développé une connaissance approfondie des fusions et acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.