Exclusive Networks: 'indication d'intérêt' d'investisseurs

(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs de presse sur une transaction potentielle sur son capital, Exclusive Networks confirme avoir reçu une indication d'intérêt non contraignante de la part d'un consortium d'investisseurs.



Le spécialiste de la cybersécurité précise que ce consortium, mené par Clayton Dubilier & Rice et son actionnaire majoritaire Everest UK Holdco Limited (une entité contrôlée par Permira), propose sur un prix de 24 euros par action.



À ce stade, il n'y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier d'une éventuelle transaction. Une nouvelle annonce pourra être faite le cas échéant.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS 23,25 EUR Euronext Paris +6,65%