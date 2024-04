Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exclusive Networks: hausse de plus de 6% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks dévoile un chiffre d'affaires brut en hausse de 6,4% (+7% à change constant) à plus de 1,25 milliard d'euros, la majeure partie de cette croissance (3,8%) étant liée aux fournisseurs existants dans les zones géographiques actuelles.



Le reste de la croissance provient de l'expansion des fournisseurs, composée de fournisseurs existants dans de nouvelles zones géographiques (0,9%) et des nouveaux fournisseurs (0,7%), ainsi que de la contribution des récentes acquisitions (1%).



Dans le contexte actuel, toujours marqué par la volatilité macroéconomique, le spécialiste de la cybersécurité confirme viser en 2024, notamment une croissance du CA brut à taux constant entre +10 et +12%, ainsi qu'un EBIT ajusté entre 200 et 210 millions d'euros.





