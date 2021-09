Exclusive Networks dans le rouge pour son premier jour sur Euronext

(AOF) - L’introduction en bourse d’Exclusive Networks a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 23 septembre des 91,48 millions d'actions qui composent son capital, dont 18 295 307 nouvelles actions émises dans le cadre d’une offre globale, avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation. Le prix de l’offre a été fixé à 20 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 1,8 milliard d’euros, et 365 millions d'euros ont été levés. En milieu d'après-midi, l'action Exclusive Networks perd 6,42% à 18,72 euros.

Jesper Trolle, Président Directeur Général d'Exclusive Networks, a déclaré: " Exclusive Networks est un spécialiste mondial de la cybersécurité, et est à la pointe de l'innovation de rupture en matière de cybersécurité et de technologies cloud depuis près de deux décennies. Au cours de cette période, nous sommes passés d'une petite entreprise privée à un spécialiste mondial de la cybersécurité, avec un taux de croissance des ventes brutes de 36 % depuis 2013 ".

Avant d'ajouter : " Nous pensons que notre projet d'introduction en bourse sur Euronext nous aidera à accélérer notre stratégie de croissance éprouvée, qui s'articule autour de quatre principes clés : stimuler la croissance avec les fournisseurs existants ; attirer de nouveaux fournisseurs et clients ; élargir notre offre de services ; et acquérir des sociétés qui correspondent à notre culture et à notre ADN et qui complètent notre présence géographique ou nos capacités ".