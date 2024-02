Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exclusive Networks: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks s'adjuge 5% après la publication par le spécialiste de la cybersécurité d'un résultat net ajusté en hausse de 8% à 108 millions d'euros et d'un EBIT ajusté en croissance de 21% à 186 millions, au titre de son exercice 2023.



Sa marge nette s'est accrue de 14% à 468 millions, reflétant 'une évolution cohérente du mix géographique et de la taille des transactions', tandis que son chiffre d'affaires brut, à 5,14 milliards, a augmenté de 16% à taux de change constant.



Le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de dividende pour 2023. Pour 2024, la société vise une croissance du CA brut à taux constant entre +10 et +12%, une marge nette entre 500 et 515 millions d'euros, ainsi qu'un EBIT ajusté entre 200 et 210 millions.





