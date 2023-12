Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exclusive Networks: acquisition de Consigas information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Exclusive Networks fait part de l'acquisition de 100% de Consigas, un fournisseur mondial de services de cybersécurité spécialisé dans la formation et le conseil, une opération qui devrait être relutive pour le groupe et enrichir ses capacités globales de services.



Basée en Europe, Consigas est actuellement un fournisseur de services professionnels certifiés (CPSP) et un partenaire de formation agréé au niveau mondial (ATP) de Palo Alto Networks. Il a généré un chiffre d'affaires brut de 3,1 millions d'euros en 2022.



À la suite de cette acquisition, Lars Meyer, CEO de Consigas, dirigera l'activité Palo Alto Education Services d'Exclusive Networks en s'appuyant sur les ressources nationales existantes du groupe, combinées à l'expérience de l'équipe de Consigas.





Valeurs associées EXCLUSIVE NETWORKS Euronext Paris 0.00%