Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-USA-Un cabinet conseillant Joe Biden, cible de hackers russes-sources Reuters • 10/09/2020 à 08:45









par Joel Schectman, Raphael Satter, Christopher Bing et Joseph Menn WASHINGTON, 10 septembre (Reuters) - Microsoft MSFT.O a récemment averti un cabinet de conseil travaillant pour la campagne de Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, qu'il avait été la cible de pirates informatiques sans doute soutenus par la Russie, a appris Reuters de trois sources proches du dossier. Au cours des deux derniers mois, ces "hackers" ont notamment visé le personnel de SKDKnickerbocker, un cabinet de conseil en politique basé à Washington et travaillant avec des responsables démocrates, ont précisé les sources. Une source proche de SKDKnickerbocker a déclaré que les pirates n'étaient pas parvenus à accéder au réseau informatique du cabinet. "Ils sont bien protégés, il n'y a donc pas eu de faille", a-t-elle dit. Sollicitée, Hilary Rosen, vice-présidente de SKDKnickerbocker, n'a pas souhaité s'exprimer. Un porte-parole de Joe Biden n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Les agences américaines de renseignement ont prévenu depuis plusieurs mois que des pirates informatiques soutenus par des Etats pourraient tenter d'interférer dans l'élection de novembre aux Etats-Unis, qui opposera Joe Biden au président sortant Donald Trump. Des enquêtes menées par le procureur spécial Robert Mueller et la commission du renseignement du Sénat ont conclu à une ingérence de la Russie dans la campagne électorale américaine de 2016. Le procureur a averti que Moscou s'impliquait de nouveau dans la campagne actuelle. Selon l'une des sources, on ignore pour le moment si la tentative d'attaque visait expressément la campagne de Joe Biden ou un autre client du cabinet. Anita Dunn, la directrice générale de SKDKnickerbocker, était directrice des communications de la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama et elle est actuellement une conseillère de premier plan du candidat de Joe Biden. Les tentatives d'attaques contre SKDKnickerbocker signalées par Microsoft, selon les sources, s'appuyaient notamment sur le "phishing" (hameçonnage), une technique d'usurpation d'identité permettant d'accéder à des mots de passe. Sollicité, un porte-parole de Microsoft n'a souhaité faire aucun commentaire. (version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +4.26%