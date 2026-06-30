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EXCLUSIF-Une commission de la Chambre des représentants américaine ouvre une enquête sur les essais cliniques menés par Merck et AbbVie en Chine
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de 3 laboratoires pharmaceutiques supplémentaires aux paragraphes 1, 3 et 5; durée de l'essai au paragraphe 11; accords au paragraphe 13)

* Merck et AbbVie sont invités à fournir des détails sur les essais cliniques d'ici le 17 juillet

* Un législateur indique que des courriers ont été envoyés à cinq entreprises

* Les essais cliniques menés au Xinjiang et dans les hôpitaux militaires font l’objet d’une enquête

* La Chine a dépassé les États-Unis dans le développement précoce des médicaments

par Deena Beasley

Un groupe bipartite de législateurs américains a ouvert des enquêtes de sécurité nationale afin de déterminer si cinq laboratoires pharmaceutiques, dont Merck

MRK.N et AbbVie ABBV.N , ont participé à des essais cliniques menés en Chine qui ont contribué à renforcer les capacités militaires de ce pays communiste. Dans des courriers adressés lundi à Merck et AbbVie , dont Reuters a fait état pour la première fois mardi, les législateurs, menés par le représentant républicain du Michigan John Moolenaar, président de la commission spéciale sur la Chine, ont demandé aux laboratoires pharmaceutiques de fournir, d’ici le 17 juillet, des détails sur leurs procédures de diligence raisonnable, leurs processus de protection des données et d’autres normes en vigueur sur leurs sites d’essais en Chine, en particulier dans la région du Xinjiang et dans les hôpitaux militaires. La commission a également adressé des lettres à Eli Lilly

LLY.N , Pfizer PFE.N et Bristol-Myers Squibb BMY.N .

Merck a déclaré que la sécurité des patients et l’intégrité éthique constituaient des priorités de son programme de recherche clinique et qu’elle respectait toutes les directives internationales. AbbVie a refusé de commenter. Pfizer a refusé de commenter, se contentant de confirmer avoir reçu la lettre.

Bristol et Lilly n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans un e-mail, un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis a déclaré que les actions de la commission n’avaient "rien de crédible" et que la Chine s’opposait à toute tentative de politisation des questions commerciales et technologiques. Les lettres soulignent que le Xinjiang est l’épicentre du "génocide " mené par Pékin à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités ethniques et religieuses. Elles indiquent que des chercheurs chinois ont mis en évidence des manquements dans l’obtention du consentement éclairé des participants aux essais.

La loi de 2021 sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act) ne traite pas spécifiquement des essais cliniques, mais elle reflète les meilleures pratiques compte tenu des risques éthiques liés à la nécessité de s’assurer que ces opérations n’impliquent pas de travail forcé, indiquent les lettres.

"Grâce à une combinaison de réformes réglementaires, de subventions publiques et d’une éthique pour le moins discutable, la Chine est devenue le lieu le moins cher et le plus rapide au monde pour mener des essais cliniques de médicaments chez l’homme en phase précoce", indiquent les lettres. Ces dernières années, la Chine a dépassé les États-Unis en termes de volume d’essais cliniques . En 2024, la part des États-Unis dans les programmes mondiaux de développement précoce de médicaments était tombée à environ 37 %, contre 48 % en 2015, tandis que celle de la Chine était passée de 8 % à plus de 32 %, selon une étude. La lettre indiquait que les sites d’essais cliniques chinois sont deux à cinq fois plus rapides qu’aux États-Unis, citant un rapport publié en janvier par le cabinet de conseil McKinsey. Les enquêtes menées sur Merck et AbbVie constituent le dernier signe en date de l’inquiétude croissante du gouvernement américain quant au rôle de la Chine dans le secteur des biotechnologies. Dans un rapport publié en décembre , la Commission de sécurité nationale sur les biotechnologies émergentes a averti que "la Chine a systématiquement mis en place un écosystème biotechnologique intégré verticalement qui est désormais en position idéale pour contester le leadership américain". Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux ont signé en 2025 des accords d’une valeur record de 138 milliards de dollars pour obtenir des licences sur des médicaments expérimentaux chinois.

Les lettres adressées à Robert Michael, directeur général d’AbbVie, et à Robert Davis, directeur général de Merck, indiquent que "bien qu’il n’y ait aucune preuve" que l’une ou l’autre de ces entreprises "se soit livrée à des activités illégales ou à des actes répréhensibles, la conduite d’essais cliniques en Chine ... expose les entreprises américaines à des risques éthiques et de sécurité".

La commission a indiqué que Merck, dont le siège se trouve dans le New Jersey, a parrainé ou collaboré à 224 études cliniques en Chine depuis 2005, dont au moins 31 essais au Xinjiang et 40 dans des centres médicaux et des hôpitaux affiliés à l’armée chinoise.

Elle a précisé que la société AbbVie, basée dans l’Illinois, a parrainé ou collaboré à plus de 100 études cliniques en Chine depuis 2007, dont au moins 17 sur des sites du Xinjiang et 16 dans des centres militaires.

"La conduite de ces recherches dans des hôpitaux militaires de la République populaire de Chine expose la propriété intellectuelle de pointe des entreprises américaines dans le domaine des biotechnologies à un risque potentiel de transfert vers l’armée chinoise", indiquaient les lettres. M. Moolenaar parraine également un projet de loi bipartite, le "Biotech Investment National Security Act" , qui modifierait la loi de l’année dernière intitulée "Comprehensive Outbound Investment National Security Act" afin d’ajouter les biotechnologies à la liste des technologies soumises à un contrôle. Ce texte exigerait que les accords de licence, les coentreprises et les prises de participation américains dans le domaine des biotechnologies en Chine soient soumis à un examen rigoureux en matière de sécurité nationale. La loi "Biosecure Act" , promulguée par le président Donald Trump à la fin de l’année dernière, restreint les relations commerciales des agences fédérales avec les entreprises de biotechnologie non américaines.

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BRISTOL-MYERSSQU
57,410 USD NYSE -1,95%
ELI LILLY & CO
1 197,840 USD NYSE -2,55%
MERCK
126,740 USD NYSE -2,04%
PFIZER
23,975 USD NYSE -1,68%
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