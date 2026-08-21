EXCLUSIF-Un document révèle que l'autorité de régulation néerlandaise a infligé une amende de 966 millions de dollars à Uber pour avoir automatisé les suspensions de chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon la décision, Uber aurait suspendu automatiquement les comptes de ses chauffeurs sans les en informer correctement entre 2020 et 2022

* Uber affirme contester certains faits ainsi que le montant de l'amende et fera appel

* Cette amende serait la deuxième plus importante infligée au titre du RGPD, après celle de 1,2 milliard d'euros infligée à Meta en 2023

par Toby Sterling

L'Autorité néerlandaise de protection des données (AP) a décidé d'infliger à Uber UBER.N une amende de 825 millions d'euros (966 millions de dollars) en vertu de la réglementation européenne sur la protection des données, pour avoir désactivé les comptes de ses chauffeurs via des systèmes automatisés sans les en informer correctement, selon une décision du 17 août consultée par Reuters.

Cette amende serait la deuxième plus importante jamais infligée au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, après celle de 1,2 milliard d’euros infligée à Meta META.O par l’Irlande en 2023 pour avoir transféré illégalement aux États-Unis les données d’utilisateurs européens de Facebook, décision contre laquelle Meta a fait appel.

Uber a déclaré qu’elle ferait également appel.

«Nous sommes en total désaccord avec cette décision et cette amende disproportionnée», a déclaré un porte-parole, ajoutant que l’entreprise prenait très au sérieux les droits des chauffeurs et que ses politiques actuelles prévoyaient à la fois des contrôles humains et la possibilité pour les chauffeurs de contester les suspensions de la plateforme.

L’AP a confirmé cette décision, mais n’a pas pu fournir immédiatement d’autres commentaires.

Les règles du RGPD interdisent les décisions prises exclusivement par un algorithme informatique lorsqu’elles ont un impact significatif sur la vie des personnes, précisant que de telles décisions nécessitent un examen humain approfondi et la possibilité de contester la décision.

« L’AP a estimé qu’Uber avait violé les droits des chauffeurs, en particulier le droit de ne pas être soumis à une prise de décision automatisée ayant… des conséquences significatives », indique la décision.

« Uber a également violé le droit à l’information », précise la décision, indiquant que l’agence considérait qu’il s’agissait d’une infraction grave justifiant l’imposition d’une amende importante.

L'affaire concerne des incidents survenus en Europe entre 2020 et 2022, qui trouvent leur origine dans une plainte déposée en France. Elle a été traitée par l'autorité de régulation néerlandaise, car le siège européen d'Uber se trouve aux Pays-Bas.

Uber a temporairement suspendu certains chauffeurs soupçonnés de fraude, notamment lorsque ses systèmes ont conclu que ceux-ci avaient effectué des détours inutiles pour gonfler le montant de la course ou accepté des courses sans avoir l’intention de les mener à terme.

Uber affirme ne pas avoir désactivé définitivement ces comptes sans examen humain.

Les chauffeurs ayant de faibles notes attribuées par les clients ont parfois été suspendus de manière définitive. Uber a déclaré ne plus prendre de décisions de désactivation définitive en se basant uniquement sur des systèmes automatisés.