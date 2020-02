Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Trump veut baisser de 21% l'aide étrangère dans le prochain budget Reuters • 09/02/2020 à 22:05









WASHINGTON, 9 février (Reuters) - Donald Trump proposera de baisser fortement le montant de l'aide américaine aux pays étrangers dans son projet de budget pour 2021, ont déclaré à Reuters de hauts responsables de l'administration. Le président républicain avait tenté l'an dernier de réduire le montant cette aide, mais il s'était heurté à une forte résistance du Congrès. Son projet de budget, qui sera rendu public lundi, aura cette fois encore peu de chances d'être adopté, surtout pour une année électorale. Selon un responsable de son administration, Donald Trump veut réduire de 21% l'aide à l'étranger pour la faire passer de 55,7 milliards de dollars actuellement à 44,1 milliards dans le prochain exercice. L'aide à l'Ukraine resterait à son niveau de 2020 dans ce nouveau projet. Le procès en destitution de Donald Trump s'est achevé la semaine dernière par l'acquittement du président des Etats-Unis, jugé pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès. Il était accusé d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodimir Zelenski et conditionné le déblocage d'une aide militaire à l'ouverture par les autorités ukrainiennes d'enquêtes contre Joe Biden, son possible adversaire démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain. (Jeff Mason, version française Elizabeth Pineau)

