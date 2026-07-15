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EXCLUSIF-Stripe et Advent font une offre de rachat pour PayPal de plus de $53 mds-sources
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 06:09

14 juillet - Le spécialiste américain des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont déposé une offre d'achat pour PayPal qui valoriserait l'entreprise à plus de 53 milliards de dollars, ont dit deux personnes au fait de la question.

L'offre, présentée plus tôt ce mois-ci, fixe à 60,50 dollars le prix de l'action de PayPal, un montant supérieur d'environ 28% à sa clôture mardi.

Elle bénéficie d'un financement engagé d'environ 50 milliards de dollars de la part des banques, ont indiqué les sources.

Les sources ont requis l'anonymat, les discussions étant privées et confidentielle. Advent International s'est refusé à tout commentaire. Ni PayPal ni Stripe n'ont répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Cette proposition intervient après une première approche faite au début du mois d'avril, ont indiqué les sources. Stripe et Advent n'ont pas reçu de réponse de PayPal et cherchent à faire avancer les discussions dans les semaines à venir, ont-elles ajouté.

Aux termes de la proposition, Stripe et Advent International détiendraient conjointement PayPal, à parts égales, plutôt que de procéder à un démantèlement de la société, ont précisé les sources. Il n'est toutefois pas certain que cette approche aboutisse à une transaction, ont-elles ajouté.

La capitalisation boursière de PayPal s'élève à environ 36 milliards de dollars cette année. Elle a perdu plus de 40 % de sa valeur boursière au cours des 12 derniers mois.

(Milana Vinn à New York; version française Camille Raynaud)

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