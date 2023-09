EXCLUSIF-SoftBank's Arm demandera 47 à 51 dollars par action lors de son introduction en bourse -sources

(Mise à jour des sources d'approvisionnement et ajout d'informations générales) par Echo Wang et Anirban Sen

NEW YORK, 2 septembre (Reuters) - Arm Holdings Ltd, le concepteur de puces appartenant à SoftBank Group Corp 9984.T , prévoit de demander aux investisseurs de payer 47 à 51 dollars pour chacune de ses actions lorsqu'il commencera à commercialiser son offre publique initiale (introduction en bourse) la semaine prochaine, ont déclaré samedi des personnes familières avec le sujet.

La fourchette de prix, qui n'a pas été communiquée précédemment, se traduirait par une évaluation d'Arm d'environ 50 à 54 milliards de dollars, et une offre de 5 à 5,4 milliards de dollars. Cela ferait d'Arm la société la plus précieuse à être cotée à New York depuis que le fabricant de voitures électriques Rivian Automotive RIVN.O a fait ses débuts en 2021.

SoftBank pourrait éventuellement augmenter cette fourchette avant les prix d'introduction en bourse, si la demande des investisseurs s'avérait forte, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Arm a refusé de commenter, tandis que SoftBank n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'évaluation qu 'Arm recherche actuellement représente une baisse par rapport à l'évaluation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis la participation de 25 % dans la société (link) qu'elle ne possédait pas déjà dans son Vision Fund de 100 milliards de dollars le mois dernier.

Cela reflète une baisse récente de la demande pour certaines des offres d'Arm. Pour l'exercice clos le 31 mars, les ventes d'Arm sont tombées à 2,68 milliards de dollars, principalement en raison d' un effondrement des livraisons mondiales de smartphones (link) .

Selon Reuters, vendredi,Arm a déjà recruté un grand nombre de ses principaux clients en tant qu'investisseurs dans le cadre de son introduction en bourse (link) . Il s'agit notamment d'Apple Inc AAPL.O , de Nvidia Corp NVDA.O , d'Alphabet Inc GOOGL.O , d'Advanced Micro Devices Inc AMD.O , d'Intel Corp INTC.O , de Samsung Electronics Co Ltd 005930.KS , de Cadence Design Systems Inc CDNS.O et de Synopsys Inc SNPS.O .

L' intérêt des entreprises est alimenté par le désir d'étendre leurs relations commerciales avec Arm et de s'assurer que les rivaux ne prennent pas l'avantage, a précédemment rapporté Reuters (link) .

En effet, les clients considèrent les conceptions de semi-conducteurs d'Arm comme une ressource indispensable. Ils sont utilisés par plus de 260 entreprises technologiques pour fabriquer plus de 30 milliards de puces par an, alimentant 99 % des smartphones dans le monde et tout ce qui va des plus petits capteurs aux superordinateurs les plus puissants.