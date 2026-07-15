EXCLUSIF-Selon certaines sources, Stripe et Advent auraient proposé de racheter PayPal pour plus de 53 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le secteur et l'entreprise en 12 à 21 paragraphes, ajoute des puces)

* L'offre représente une prime d'environ 28 % par rapport au cours de clôture de PayPal mardi

* Les banques se sont engagées à financer l’offre à hauteur d’environ 50 milliards de dollars

* Stripe et Advent détiendraient chacun une participation égale dans PayPal

par Milana Vinn

15 juillet - La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O à 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes.

Cette offre, soumise en début de mois, est soutenue par un financement engagé d’environ 50 milliards de dollars de la part des banques, a précisé l’une de ces sources. Elle représente une prime d’environ 28 % par rapport au cours de clôture de l’action PayPal mardi.

Ces sources, proches du dossier, ont souhaité rester anonymes, les discussions relatives à cette opération étant confidentielles. PayPal, Stripe et Advent n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Cette proposition fait suite à une première approche effectuée début avril, ont indiqué les sources. Stripe et Advent n’ont pas reçu de réponse de PayPal et cherchent à faire avancer les discussions dans les semaines à venir, ont-elles ajouté.

Selon cette proposition, Stripe et Advent détiendraient conjointement PayPal, chacun détenant une participation égale, plutôt que de scinder la société, ont précisé ces sources. Il n’est toutefois pas certain que cette approche aboutisse à une transaction, ont-elles ajouté.

Fondé à la fin des années 1990, PayPal a été l’un des pionniers des paiements numériques, mais il est confronté à une concurrence croissante, les consommateurs s’étant tournés vers d’autres moyens de paiement et des concurrents tels qu’Apple Pay et Google Pay ayant gagné des parts de marché. L’entreprise a passé ces dernières années à faire face à un ralentissement de sa croissance et à une concurrence de plus en plus intense dans le secteur des paiements numériques, ce qui a effacé une grande partie de la valeur qu’elle avait acquise pendant la pandémie.

La capitalisation boursière de l’entreprise a atteint un pic d’environ 360 milliards de dollars en 2021, avant de chuter jusqu’à environ 36 milliards de dollars cette année. Elle a perdu plus de 40 % de sa valeur boursière au cours des 12 derniers mois. Après avoir pris ses fonctions en mars, le directeur général de PayPal, Enrique Lores, a lancé un vaste programme de redressement visant à simplifier l’activité du prestataire de services de paiement et à recentrer ses efforts sur la croissance.

En avril, l’entreprise a scindé ses activités en trois divisions couvrant respectivement le paiement en ligne, les services financiers aux particuliers (Venmo) et les paiements et cryptomonnaies, tout en procédant à une série de changements au sein de sa direction.

OPÉRATIONS DE PAIEMENT À L'ÉCHELLE MONDIALE

Si elle se concrétise, cette transaction potentielle impliquant PayPal viendra s’ajouter à la récente vague de fusions-acquisitions dans le secteur mondial des paiements, où les acquéreurs ont recherché des cibles dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies financières et l’essor de l’intelligence artificielle.

Les entreprises de paiement cherchent également de plus en plus à gagner en envergure par le biais de fusions-acquisitions, ainsi qu’à s’implanter dans des segments à croissance plus rapide, tels que les paiements transfrontaliers et interentreprises, alors que la croissance du traitement des paiements traditionnels ralentit. En 2025, Global Payments a conclu un accord pour acquérir son concurrent Worldpay auprès de FIS FIS.N et de la société de capital-investissement GTCR pour 24,25 milliards de dollars, dans le cadre d’une opération complexe tripartite. Dans le cadre de cette transaction, GTCR a cédé sa participation de 55 % et FIS s’est séparé de sa participation restante de 45 %. Le secteur a également connu un flux constant de transactions de moindre envergure, notamment l’acquisition de Payoneer Global par la société canadienne de paiement Nuvei pour 2,75 milliards de dollars. Nuvei est soutenue par Advent International et d’autres sociétés de capital-investissement. Mastercard MA.N envisage de revendre une participation majoritaire dans sa filiale britannique de paiement Vocalink à des banques britanniques, afin de répondre aux inquiétudes concernant le fait qu’un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains, a rapporté le Financial Times cette semaine.

Le chiffre d’affaires de PayPal a progressé de 7 % au premier trimestre, atteignant 8,35 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 8,05 milliards de dollars. À taux directeur constant, le volume total des paiements a bondi de 8 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à environ 464 milliards de dollars.

En mai, M. Lores a présenté des projets visant à tirer parti de l’intelligence artificielle pour rationaliser les opérations à l’échelle de l’entreprise et éliminer les doublons au sein des différentes couches hiérarchiques, sans toutefois fournir de détails supplémentaires.

L’entreprise a déclaré que ces initiatives permettraient d’économiser environ 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années, ajoutant qu’elle réinvestirait ce montant pour stimuler une nouvelle croissance.

Stripe, qui est une société privée, figure parmi les entreprises les plus valorisées du secteur. Elle a été évaluée à 159 milliards de dollars lors d’une offre publique d’achat destinée aux salariés et aux actionnaires en février, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à une vente d’actions similaire réalisée un an plus tôt.

L'entreprise, dont les sièges sociaux se trouvent à San Francisco et à Dublin, permet aux entreprises d'accepter des paiements, d'effectuer des versements et d'automatiser leurs processus financiers.