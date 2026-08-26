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EXCLUSIF-Selon certaines sources, Gunvor serait en pourparlers pour acquérir des actifs de gaz de schiste de Haynesville pour plus d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 08:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

* Gunvor serait en pourparlers préliminaires pour racheter à Silver Hill des actifs de production de gaz à Haynesville, selon certaines sources

* Selon certaines sources, les négociations évaluent les actifs de Silver Hill à Haynesville entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars

* Western Natural exploiterait ces actifs si l'accord aboutissait, selon certaines sources

* Cette opération renforcerait la présence de Gunvor sur le marché américain du gaz naturel, alors que les prévisions laissent entrevoir un boom de la demande

par Shariq Khan

Le négociant en matières premières Gunvor est en pourparlers pour racheter des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis à la société énergétique privée Silver Hill Energy Partners, renforçant ainsi ses efforts pour mettre en place une activité intégrée de production et de commercialisation de gaz de schiste, ont déclaré mardi quatre sources à Reuters. Si elle aboutit, l’acquisition de Silver Hill serait la dernière d’une série d’opérations axées sur le gaz naturel américain conclues par Gunvor depuis 2024, la société pariant sur un boom de la demande pour la production d’électricité destinée aux centres de données d’IA très gourmands en énergie et aux nouveaux terminaux d’exportation qui s’ouvrent le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

Le prix d’achat envisagé pour les actifs de Silver Hill, répartis dans le bassin schisteux de Haynesville, au Texas et en Louisiane, se situerait entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars, ont indiqué deux de ces sources. Western Natural, une société de production pétrolière et gazière basée à Oklahoma City que Gunvor a soutenue financièrement plus tôt cette année, exploitera ces actifs si les négociations aboutissent, ont précisé ces sources.

Les négociations entre Gunvor et Silver Hill en sont à un stade précoce et la conclusion d’un accord n’est pas garantie, ont précisé ces sources. Elles ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir aborder des sujets confidentiels.

Gunvor n’a pas souhaité faire de commentaire. Silver Hill n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Western Natural n’a pas pu être jointe pour commenter.

L'acquisition potentielle des actifs de Silver Hill constituerait la deuxième opération de Gunvor dans le bassin de Haynesville cette année. La société avait auparavant apporté des capitaux pour soutenir l'acquisition, par Western Natural, d'actifs de production de gaz à Haynesville pour un montant d'environ 300 millions de dollars, avait rapporté Reuters en juin.

Silver Hill détient environ 58 000 acres nets répartis entre l’est du Texas et la Louisiane, avec une production nette estimée à environ 370 millions de pieds cubes équivalents par jour, selon les estimations du cabinet de conseil en énergie Rystad, qui avait désigné la société comme une cible d’acquisition potentielle dans un rapport publié en mai soulignant l’intérêt croissant pour les fusions et acquisitions à Haynesville.

Le bassin de Haynesville s’est révélé particulièrement attractif pour les investisseurs cherchant à s’exposer aux exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL), en raison de sa production élevée et de sa proximité avec les terminaux de GNL existants et à venir.

Le conflit iranien a encore renforcé l’intérêt pour les exportations de gaz naturel américain, les importateurs du monde entier se précipitant pour trouver des alternatives aux approvisionnements du Moyen-Orient bloqués par l’étranglement du détroit d’Ormuz par Téhéran.

LES NÉGOCIANTS EN MATIÈRES PREMIÈRES RENFORCENT LEURS PARIS SUR LE GAZ AMÉRICAIN Les efforts de Gunvor pour se développer sur le marché américain du gaz naturel marquent un tournant stratégique qui a largement coïncidé avec la nomination de Gary Pedersen, d'origine américaine, au poste de directeur général de la société, à la suite d’un rachat de l’entreprise par ses cadres au détriment du cofondateur Torbjorn Tornqvist l’année dernière.

Outre les accords conclus avec Western Natural, Gunvor s’est également développé cette année sur le marché américain du gaz, en signant en mai son deuxième contrat d’achat à long terme de GNL avec Delfin Midstream.

D’autres négociants en matières premières, notamment le géant de l’énergie Vitol et le fonds spéculatif Citadel, ont également acquis des participations dans des installations américaines de production et d’exportation de gaz naturel ces dernières années, utilisant leurs bénéfices records pour investir dans des actifs en amont et en aval susceptibles de leur offrir davantage de flexibilité dans leurs activités de négoce principales.

Fusions / Acquisitions

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