EXCLUSIF-Selon certaines sources, Fidelity International envisagerait de se retirer de sa filiale chinoise de gestion de fonds détenue à 100 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Fidelity International (FIL) envisage de se retirer de sa filiale chinoise de gestion de fonds détenue à 100 %, ont déclaré deux personnes proches du dossier, ce qui marquerait l'un des plus importants replis d'un gestionnaire d'actifs mondial hors de la deuxième économie mondiale.

FIL, dont le siège est à Londres et qui gère 1.180 milliards de dollars d’actifs pour le compte de ses clients à l’échelle mondiale, envisage de se retirer totalement de sa filiale de fonds onshore trois ans après son lancement, selon ces deux sources qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ce plan de sortie n’ayant pas encore été rendu public.

La combinaison d’une concurrence locale féroce, d’un roulement fréquent des dirigeants et de difficultés chroniques à se développer a finalement convaincu les dirigeants mondiaux de FIL que l’aventure dans le secteur de la distribution de détail en Chine était intenable, ont déclaré ces sources.

Ce retrait prévu met en évidence les difficultés croissantes rencontrées par les sociétés financières étrangères en Chine, où la compression des marges entrave leur expansion depuis que Pékin a autorisé la création d’unités entièrement détenues par des capitaux étrangers en 2020, attirant six gestionnaires d’actifs mondiaux, dont Fidelity et BlackRock BLK.N , à s’implanter sur le marché onshore.

“La Chine reste un marché important pour Fidelity International et nous continuons de penser qu’elle offre des opportunités attractives à long terme tant pour notre activité que pour les investisseurs. Il n’y a aucun changement à signaler concernant notre stratégie ou notre présence sur le marché”, a déclaré FIL à Reuters dans un communiqué.

(1 dollar = 6,7372 yuans)