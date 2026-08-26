EXCLUSIF-Puck en négociations avancées en vue d'un investissement de RedBird Capital Partners, sur la base d'une valorisation de 250 millions de dollars

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* Selon certaines sources, cette opération valoriserait la start-up spécialisée dans les newsletters à environ 250 millions de dollars

* Selon certaines sources, cette opération entièrement en numéraire permettrait de racheter les parts des investisseurs institutionnels actuels de Puck

* L'opération exclurait les actions détenues par les fondateurs et les journalistes, qui conserveraient le contrôle éditorial, selon une source

par Echo Wang, David French et Edmund Lee

Puck est en pourparlers avancés en vue d’un investissement de RedBird Capital Partners, une opération qui contribuera à financer la croissance de cette start-up spécialisée dans les newsletters, a confirmé la société dans un communiqué adressé à Reuters.

L'accord avec RedBird, un investisseur réputé dans les secteurs des médias et du divertissement, valoriserait Puck à environ 250 millions de dollars et impliquerait la cession des participations des investisseurs institutionnels actuels de la société à RedBird. Cela donnerait à RedBird une participation significative dans la plateforme, selon des personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

"Puck est en pourparlers avancés concernant une recapitalisation stratégique visant à accélérer sa croissance, qui ferait de RedBird notre principal investisseur", a déclaré un porte-parole de Puck dans un communiqué, ajoutant: "Le modèle de Puck, centré sur les journalistes, son engagement en faveur d'une propriété intellectuelle de premier ordre, ses relations directes avec son public et son indépendance journalistique sont au cœur de son modèle économique, et cela ne changera pas." Fondée en 2021, Puck propose des analyses d’initiés rédigées par des journalistes jouissant d’une réputation de longue date dans leurs domaines respectifs, et couvre un large éventail de sujets, notamment les médias, la finance, le divertissement, la mode et la politique.

RedBird est devenu investisseur dans Puck après que la société de newsletters a acquis l’année dernière AirMail, un magazine numérique consacré au luxe et au voyage fondé par Graydon Carter, ancien rédacteur en chef de Vanity Fair.

RedBird n’a pas souhaité faire de commentaire. Puck propose à ses reporters de prendre une participation dans la société et les incite également à se constituer une communauté d’abonnés, à l’instar des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. L’accord avec RedBird ne concernerait pas les actions détenues par les fondateurs ou les reporters, tandis que Puck conserverait son indépendance éditoriale, a précisé l’une des sources.

DES MÉDIAS DIRIGÉS PAR LEURS CRÉATEURS La société de médias a été cofondée par Jon Kelly, ancien journaliste du New York Times et de Condé Nast, qui dirige ses opérations éditoriales. Puck compte environ 50 000 abonnés payants selon deux sources. Kelly s’est donné pour mission de créer un nouveau modèle pour les médias en accordant à ses rédacteurs une petite part des revenus d’abonnement. Des journalistes tels que Matthew Belloni, qui couvre Hollywood, ont attiré des milliers de lecteurs payants, liant ainsi étroitement la valeur de Puck à celle d’auteurs spécifiques. La société a déjà levé environ 20 millions de dollars de fonds de capital-risque auprès de sociétés d’investissement, notamment la branche de croissance de TPG TPG.O , Standard Investments et J Rothschild Capital Management.

DES INTÉRÊTS MÉDIA TRÈS VARIÉS RedBird est l’un des principaux soutiens de l’offre de David Ellison, par l’intermédiaire de sa société Paramount-Skydance

PSKY.O , visant à acquérir Warner Bros. Discovery WBD.O . Cette opération est contestée par une douzaine d’États , qui craignent qu’elle ne porte préjudice aux distributeurs et aux studios de cinéma et de télévision, qu’elle n’entraîne une hausse des prix pour les consommateurs et qu’elle ne rende les salaires moins compétitifs pour les travailleurs.

Le portefeuille d’investissements de RedBird dans les médias comprend notamment Artists Equity, le studio fondé par RedBird en collaboration avec les acteurs hollywoodiens Ben Affleck et Matt Damon, ainsi que Fulwell Entertainment, créé l’année dernière à la suite de la fusion entre Fulwell 73 et The SpringHill Company, la plateforme médiatique lancée par la star du basket-ball LeBron James et Maverick Carter. Elle soutient également EverPass Media , la société américaine spécialisée dans les technologies de streaming qui détient les droits exclusifs de diffusion commerciale du "NFL Sunday Ticket" dans les bars, restaurants et autres lieux commerciaux. DAZN a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter EverPass pour un montant non divulgué. Cardinale et RedBird figuraient également parmi les principaux candidats à l’acquisition du groupe de presse britannique Telegraph Media Group, avant que celui-ci ne soit vendu plus tôt cette année au conglomérat médiatique allemand Axel Springer.