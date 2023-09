EXCLUSIF-Novo Nordisk engage une entreprise privée américaine pour s'occuper de l'assemblage de certains stylos Wegovy -source

par Maggie Fick

LONDRES, 18 septembre (Reuters) - Novo Nordisk NOVOb.CO a engagé le fabricant privé américain PCI Pharma Services pour s'occuper de l'assemblage et de l'emballage de Wegovy, a déclaré une source familière avec le sujet, alors qu'il s'efforce d'augmenter la production du médicament pour la perte de poids afin de répondre à la demande.

La société PCI, basée à Philadelphie, qui possède 15 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, se charge de l'assemblage des stylos d'auto-injection utilisés pour administrer le Wegovy, a déclaré la source, qui a refusé d'être nommée en raison du caractère confidentiel de l'information.

La source n'a pas précisé quand Novo a signé avec PCI. Lors de sa dernière journée des investisseurs, en mars 2022, le fabricant danois de médicaments a déclaré dans une présentation qu'il effectuait en interne le travail d'assemblage et d'emballage pour Wegovy.

L'assemblage des stylos après le remplissage d'une cartouche de verre avec le médicament est la dernière étape de la fabrication avant l'expédition de Wegovy.

Novo a refusé de commenter le travail de PCI, mais a déclaré que Wegovy est actuellement assemblé et emballé par Novo et des partenaires externes.

Le Wegovy est le premier à être commercialisé dans une nouvelle classe de médicaments très efficaces pour la perte de poids et ses ventes en plein essor ont conduit certains analystes à prédire que le marché de l'obésité pourrait valoir plus de 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Les bénéfices records réalisés grâce au Wegovy et à son médicament contre le diabète de type 2, l'Ozempic, qui contient le même ingrédient actif, ont permis à Novo de devenir la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe au début du mois, avec une capitalisation boursière d'environ 420 milliards de dollars.

Les études montrent que Wegovy, utilisé parallèlement à des changements de régime et à de l'exercice physique, entraîne une perte de poids moyenne d'environ 15 %.

Mais Novo n'a pas été en mesure de répondre à la demande de ce médicament sur les cinq marchés - les États-Unis et quatre pays européens - où il est disponible.

L'entreprise dépense des milliards de dollars pour accélérer la production, en construisant de nouvelles usines et en embauchant davantage de fabricants sous contrat (link) (link) pour remplir les stylos.

Wegovy fait partie d'une classe de médicaments connus sous le nom de GLP-1 et utilisés pour traiter le diabète et l'obésité. Aux États-Unis, où il a été lancé en juin 2021, il est le premier et jusqu'à présent le seul d'un groupe de médicaments GLP-1 plus récents (link) et plus efficaces approuvés spécifiquement pour la perte de poids.

Le médicament GLP-1 d'Eli Lilly LLY.N , Mounjaro (link), a été lancé aux États-Unis l'année dernière pour le diabète de type 2 et devrait y être approuvé (link) pour la perte de poids d'ici la fin de l'année, tandis que des sociétés concurrentes développent (link) leurs propres médicaments GLP-1.

PCI possède six installations aux États-Unis - à Philadelphie, en Californie, dans l'Illinois, au Massachusetts, au New Hampshire et au Wisconsin -, deux au Canada, six en Europe et une en Australie.

Le contrat avec Novo s'inscrit dans le cadre des travaux américains de PCI sur les médicaments GLP-1, qui comprennent l'assemblage et l'emballage de flacons, de seringues préremplies, d'auto-injecteurs et de cartouches de stylo utilisés pour les GLP-1, a déclaré la source.