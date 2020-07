Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Natixis va réunir ses activités d'infrastructures et de matières premières Reuters • 16/07/2020 à 18:18









LONDRES, 16 juillet (Reuters) - Natixis CNAT.PA va fusionner ses activités de crédit dans les secteurs des matières premières et des infrastructures, une réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes, ont déclaré plusieurs sources à Reuters. Ce projet, en partie dicté par la volonté de se tourner vers des secteurs jugés plus respectueux de l'environnement, est devenu une priorité pour la banque qui a essuyé une série de revers, avec des opérateurs pétroliers notamment, ont expliqué ces sources. Traditionnellement active dans le secteur des matières premières, Natixis se retrouve confrontée aux difficultés rencontrées par le secteur de l'énergie et à la volonté d'actionnaires et d'investisseurs de la voir emprunter un chemin plus compatible avec les impératifs écologiques. Natixis est devenue l'année dernière la première banque européenne à instaurer un système de "bonus-malus" appliqué à ses crédits en fonction de leur impact sur l'environnement, disant vouloir s'aligner sur l'Accord de Paris sur le climat. Le regroupement des activités de matières premières et d'infrastructures aura sans doute des répercussions en terme d'emplois mais il est trop tôt pour évaluer le nombre de postes qui pourraient être supprimés, ont dit les sources. (Dmitry Zhdannikov et Julia Payne, avec Maya Nikolaeva à Paris; version française Nicolas Delame)

