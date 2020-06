Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Monte dei Paschi étudie des hypothèses de fusion dont une avec Banco BPM Reuters • 30/06/2020 à 18:45









ROME/MILAN, 30 juin (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI étudie différentes hypothèses de fusion, dont une avec Banco BPM BAMI.MI , tandis que le Trésor italien prépare un décret pour vendre la participation de contrôle de l'Etat dans la banque toscane, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. L'Etat italien possède 68% du capital de Monte dei Paschi (MPS) depuis son renflouement pour huit milliards d'euros en 2017 et il s'est engagé auprès de la Commission européenne à la privatiser au plus tard l'an prochain. Le décret en préparation autorise le Trésor à "mettre en oeuvre les opérations extraordinaires" permettant de céder les parts de l'Etat. Le texte prévoit une cession en "une ou plusieurs étapes, via une ou plusieurs offres publiques, réservées aux investisseurs individuels italiens, parmi lesquels les salariés de Monte dei Paschi, et à des investisseurs institutionnels". La privatisation pourrait aussi se faire par le biais de "négociations directes" ou celui d'un "accord de fusion". Banco BPM est la seule des six principales banques italiennes à n'être associée à ce jour à aucune opération potentielle, ce qui en fait un candidat possible à un rapprochement avec Monte dei Paschi. L'une des sources a expliqué que l'hypothèse d'une fusion avait constitué mardi le principal sujet de discussion d'une rencontre entre l'administrateur délégué de Banco BPM, Giuseppe Castagna, et la présidente de Monte dei Paschi, Patrizia Grieco. Un journaliste de Reuters a vu Giuseppe Castagna quitter le siège de Monte dei Paschi à Milan. Le dirigeant de Banco BPM s'est refusé à dire s'il avait rencontré Patrizia Grieco. Le Trésor n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations et Monte dei Paschi a refusé de les commenter; chez Banco BPM, un porte-parole a déclaré que la banque "dément platement toute discussion concernant une opération avec MPS". Lundi, Monte dei Paschi a annoncé son intention de céder plus de huit milliards d'euros de créances à risque, ce qui ramènerait son ratio de créances douteuses sous 5% contre 12,4% aujourd'hui. (Giuseppe Fonte et Elisa Anzolin, version française Marc Angrand)

Valeurs associées BANCO BPM MIL -2.90% BANCA MPS MIL +5.80%