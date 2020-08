Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Merkel rendra visite à Macron à Brégançon autour du 20 août-source Reuters • 10/08/2020 à 22:54









(Ajoute détails) PARIS, 10 août (Reuters) - La chancelière allemande, Angela Merkel, prévoit de rendre visite au président français, Emmanuel Macron, au Fort de Brégançon (Var) autour du 20 août, selon les déclarations faites à Reuters par un diplomate européen lundi. La rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel est un nouveau signe de l'amélioration des relations franco-allemandes, après l'accord sur le plan de relance européen qu'ils ont réussi à faire adopter par leurs 25 partenaires le mois dernier. Selon certains diplomates européens, ce nouvel élan entre les deux dirigeants les plus puissants de l'UE pourrait contribuer à régler d'autres dossiers épineux européens, comme la taxe numérique ou les droits de douane américains. D'autres émettent cependant des réserves quant aux capacités d'Angela Merkel de mener à bien ces projets avant la fin de son mandat l'année prochaine. Par le passé, Emmanuel Macron n'a reçu que peu d'invités de marque à Brégançon, comme le président russe, Vladimir Poutine, en 2019 ou l'ancienne Première ministre britannique Theresa May. Contactée par Reuters, l'Elysée s'est refusée à confirmer cette information. (Michel Rose; version française par Camille Raynaud)

