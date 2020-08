Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Les USA pourraient bannir l'application TikTok des "stores"-document Reuters • 12/08/2020 à 01:54









NEW YORK/WASHINGTON, 12 août (Reuters) - Le décret signé par Donald Trump en vue d'interdire l'application vidéo TikTok aux Etats-Unis pourrait se matérialiser par un retrait des boutiques de téléchargement pour smartphones et rendre illégal l'achat d'espaces publicitaires sur TikTok, selon un document de la Maison blanche consulté par Reuters. Donald Trump a signé la semaine dernière un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, et Tencent, qui possède l'application de messagerie WeChat. Le président américain a par ailleurs donné jusqu'au 15 septembre à TikTok pour vendre ses opérations aux Etats-Unis, sous peine de les interdire. Aucune précision n'a été donnée sur la portée du décret, lequel indique seulement que le département américain du Commerce aura la charge de définir les transactions qui seront interdites à l'issue du délai de 45 jours fixé par Donald Trump. Le document de la Maison blanche, envoyé la semaine passée à des partisans, fournit un aperçu de la réflexion de l'administration Trump. Il montre que Washington envisage d'affecter des aspects majeurs des opérations et du financement de TikTok, sur fond d'inquiétudes pour la sécurité nationale et les données des utilisateurs de l'application. "Les transactions interdites pourraient comprendre, par exemple, les accords rendant l'application TikTok disponible sur les 'app stores', l'achat de publicités sur TikTok et accepter des conditions d'utilisation pour télécharger TikTok sur l'appareil d'un utilisateur", est-il écrit dans le document. Une source au fait du document de la Maison blanche a vérifié son authenticité. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de TikTok dans l'immédiat. (Karen Freifeld à New York et Alexandra Alper à Washington; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TENCENT HLDG Tradegate +1.98% APPLE NASDAQ -2.52% ALPHABET-A NASDAQ -0.84%