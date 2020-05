Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Le retrait américain d'Afghanistan déjà bien entamé-sources Reuters • 27/05/2020 à 12:39









par Idrees Ali et Rupam Jain WASHINGTON/BOMBAY, 27 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont quasiment ramené leur contingent déployé en Afghanistan à 8.600 soldats, un seuil prévu dans le cadre de l'accord de paix conclu en février avec les Taliban qui initialement ne devait être atteint que d'ici la mi-juillet, a-t-on appris auprès de sources américaines et de l'Otan. Le seuil des 8.600 soldats, contre 13.000 ces derniers mois, devrait être atteint dans les prochains jours, début juin, ont indiqué à Reuters deux sources à Kaboul et deux responsables américains à Washington. "En raison des préoccupations liées au COVID-19, nous avons entamé ce retrait plus rapidement que prévu", a déclaré l'un de ces deux responsables qui s'exprimaient sous couvert d'anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet. Selon l'autre responsable américain, la priorité actuelle est de procéder au retrait du personnel non essentiel et des personnes considérées comme à risque face au virus. En contrepartie de ce désengagement américain, les Taliban ont offert, dans le cadre de l'accord de paix conclu en février, la garantie qu'ils ne permettraient pas à des organisations djihadistes comme Al Qaïda d'opérer en Afghanistan. Le retrait d'Afghanistan du contingent américain est un objectif majeur de la politique étrangère de Donald Trump, qui, s'il l'atteint, pourrait y puiser un argument de campagne supplémentaire en vue de sa réélection en novembre prochain. (Idrees Ali et Rupam Jain, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

