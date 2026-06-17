EXCLUSIF-La responsable produit de Meta chargée de la transformation "AI for work" quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katie Paul

Une responsable de Meta META.O , chargée de superviser un volet essentiel de la restructuration de l’entreprise autour des agents IA, quitte la société, selon une note interne consultée mercredi par Reuters.

Le propriétaire de Facebook avait annoncé en avril que cette responsable, Emily Dalton Smith, dirigerait les travaux visant à consolider et à améliorer les outils d'IA internes dans le cadre de cette refonte.

Elle travaillait au sein de l'entreprise depuis 2015, selon la note.