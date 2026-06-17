EXCLUSIF-La responsable produit de Meta chargée de la transformation « AI for work » quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Meta et de précisions sur le rôle de la dirigeante, issues des paragraphes 3 à 7) par Katie Paul

Une cadre de Meta META.O chargée de superviser un volet clé de la restructuration de l’entreprise autour des agents IA quitte la société, selon une annonce interne consultée mercredi par Reuters.

Emily Dalton Smith, qui travaillait pour le propriétaire de Facebook depuis 2015, occupait auparavant les fonctions de vice-présidente de la gestion des produits et de responsable produit pour “Threads”, l’application de microblogging de Meta inspirée de Twitter.

Son départ intervient environ deux mois après que Meta a annoncé à ses employés qu’elle dirigerait les travaux visant à améliorer les outils d’IA internes dans le cadre d’une refonte à l’échelle de l’entreprise visant à placer les agents IA au cœur de ses produits et de son approche du travail.

Son unité, ou “pod”, devait se concentrer sur “les interfaces, les composants de la plateforme, les systèmes de mémoire, les automatisations et les expériences produit partagées qui rendent l’IA utile pour tous”, avait déclaré à l’époque Andrew Bosworth, directeur technique de Meta.

Cela incluait la responsabilité de Metamate, le principal assistant IA d’entreprise interne de Meta.

Dalton Smith a indiqué dans son communiqué qu’elle resterait en poste pour accompagner Andrew Bosworth dans cette transition.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter son départ.