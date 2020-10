Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-La famille Ferragamo envisage de céder des parts pour relancer le groupe-sources Reuters • 21/10/2020 à 16:32









LONDRES/MILAN, 21 octobre (Reuters) - La famille propriétaire du groupe de mode italien Salvatore Ferragamo SFER.MI a eu des discussions informelles avec des investisseurs financiers sur l'éventualité d'une vente d'une participation minoritaire dans sa holding de contrôle, qui permettrait de financer la relance de la marque après la crise du coronavirus, a-t-on appris de cinq sources. Le président de l'entreprise, Ferruccio Ferragamo, fils du fondateur, a eu des discussions ces dernières semaines sur la possibilité de céder 20% du capital de la holding qui contrôle le groupe, coté à la Bourse de Milan, ont précisé ces sources au sein du secteur bancaire et de celui du capital-investissement. Une porte-parole de Ferragamo a démenti que la famille prépare la vente d'une partie du capital. Les sources, qui ont requis l'anonymat, ont déclaré à Reuters que la réflexion de la famille n'était qu'à un stade préliminaire visant à tester l'appétit du marché et qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner le contrôle de l'entreprise, ce qui pourrait susciter des réticences chez certains investisseurs. Le groupe florentin, connu notamment pour ses chaussures et valorisé environ deux milliards d'euros en Bourse, a vu son chiffre d'affaires plonger de 60% au deuxième trimestre. La famille Ferragamo contrôle actuellement 65% du capital. "Ils ont appelé un peu partout depuis quelques mois en ciblant à la fois des investisseurs du 'private equity' et des fonds souverains, en vue d'une cession minoritaire", a dit l'une des sources. La vente d'une partie du capital permettrait de résoudre certains différends stratégiques entre des membres de la famille en donnant l'occasion à plusieurs d'entre eux de céder leurs parts, ont aussi expliqué les sources. Les héritiers directs du fondateur, dont ses quatre enfants encore vivants et plusieurs petits-enfants, sont tous actionnaires de Ferragamo Finanziaria, qui possède 54% du capital de la société, et d'autres membres de la famille en détiennent autour de 10%. (Pamela Barbaglia et Claudia Cristoferi, version française Marc Angrand)

Valeurs associées SALVAT. FERRAGAMO MIL +7.53%