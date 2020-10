Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-La Commission européenne va approuver la fusion Fiat-PSA - sources Reuters • 26/10/2020 à 10:22









BRUXELLES/MILAN, 26 octobre (Reuters) - La Commission européenne va donner son feu vert au projet de fusion entre Fiat Chrysler (FCA) FCHA.MI et PSA PEUP.PA destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, ont rapporté des sources proches du dossier. Une décision pourrait intervenir avant la fin de l'année, ont-elles ajouté. Afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne sur leur mariage, FCA et PSA ont proposé des concessions. Des sources ont indiqué fin septembre à Reuters que PSA avait proposé de renforcer Toyota 7203.T sur le segment des utilitaires. (Foo Yun Chee à Bruxelles et Giulio Piovaccari à Milan, avec la contribution de Gilles Guillaume à Paris; Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.