EXCLUSIF-La Commission européenne va approuver la fusion Fiat-PSA - sources

(Actualisé avec précisions, contexte, demande de réactions) BRUXELLES/MILAN, 26 octobre (Reuters) - La Commission européenne va autoriser le projet de fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) FCHA.MI FCAU.N et PSA PEUP.PA destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, ont rapporté des sources proches du dossier, ajoutant qu'une décision pourrait intervenir avant la fin de l'année. Le feu vert de Bruxelles permettra la création de Stellantis, du nom du nouvel ensemble formé par PSA et FCA qui doit permettre aux deux groupes de faire face au double défi de l'industrie automobile, le financement de véhicules propres et la baisse de la demande liée à la pandémie de coronavirus. La fusion, réalisée entièrement en actions, permettra de réunir des marques telles que Fiat, Jeep, Dodge, Ram et Maserati avec celles de Peugeot, Opel et DS, tout en visant des réductions de coûts annuelles de 5 milliards d'euros, sans fermeture d'usines. La Commission européenne et PSA PEUP.PA n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. FCA a refusé de commenter. Afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne sur leur mariage, FCA et PSA ont proposé des concessions. Des sources ont indiqué fin septembre à Reuters que PSA avait proposé de renforcer Toyota 7203.T sur le segment des utilitaires. Les deux constructeurs automobiles autoriseront également leurs concessionnaires dans certaines villes à réparer des véhicules de marques concurrentes. Confrontés à la crise du coronavirus, Fiat et PSA ont dû amender le mois dernier leur projet de fusion dévoilé en décembre dernier afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus et préserver les équilibres élaborés avant la pandémie. Les deux groupes espèrent finaliser leur rapprochement d'ici la fin du premier trimestre 2021. (Foo Yun Chee à Bruxelles et Giulio Piovaccari à Milan, avec la contribution de Gilles Guillaume à Paris; Blandine Hénault pour la version française)

