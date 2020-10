Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-L'UE envisage des adjudications pour financer son plan de relance Reuters • 06/10/2020 à 14:22









AMSTERDAM, 6 octobre (Reuters) - La Commission européenne envisage de recourir à des adjudications pour émettre les obligations amenées à financer le plan de relance de 750 milliards d'euros lancé face à la crise du coronavirus, a déclaré mardi le commissaire européen au Budget et à l'Administration. Les institutions européennes émettent généralement de la dette par le biais d'emprunts syndiqués, comme cela sera le cas dans les semaines à venir pour lever quelque 100 milliards d'euros destinés au programme SURE d'indemnisation du chômage partiel dans l'Union. "La priorité de la Commission dans l'immédiat, c'est l'émission des obligations SURE, prévues d'ici la fin du mois", a dit le commissaire Johannes Hahn. "Pour la suite, la Commission étudie toutes les options pour augmenter le volume d'émissions, y compris le recours à des adjudications pour ses émissions", a-t-il ajouté dans une déclaration à Reuters par courrier électronique. Il a précisé que la Commission voulait assurer la liquidité de sa dette sur le marché secondaire, ce qui impliquait d'envisager "toutes les options". (Yoruk Bahceli, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.