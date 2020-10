Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-L'Allemagne relève à -5,5% sa prévision de PIB pour 2020-source Reuters • 26/10/2020 à 13:19









par Holger Hansen BERLIN, 26 octobre (Reuters) - Le gouvernement allemand prévoit une contraction de son économie un peu moins forte que prévu initialement cette année, a déclaré lundi à Reuters une source proche des services de prévision du gouvernement. La plus grande économie d'Europe, qui doit publier mercredi sa prévision économique d'automne, s'attend désormais à un déclin de son produit intérieur brut (PIB) de 5,5% en 2020 contre à une estimation précédente de 5,8%, a indiqué cette source. Pour l'année 2021, le gouvernement confirmera un prévision de rebond du PIB de 4,4%. Le ministère de l'Economie a refusé de commenter ces informations, ajoutant toutefois que le ministre Peter Altmaier présenterait mercredi des prévisions économiques actualisées. (Holger Hansen, version française Diana Mandiá)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.