Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Hyundai en discussion avec l'UE sur le rachat de Daewoo Reuters • 23/09/2020 à 15:07









BRUXELLES, 23 septembre (Reuters) - Hyundai Heavy Industries 267250.KS , numéro un de la construction navale, est en pourparlers avec les autorités européennes de la concurrence, auxquelles elles pourraient faire des concessions pour obtenir leur feu vert au rachat de Daewoo 042660.KS1 pour huit milliards de dollars (6,8 milliards d'euros), a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. La Commission européenne, qui craint que ce rachat ne gonfle les prix et ne limite la concurrence, a ouvert une enquête sur le projet en décembre dernier. Cette enquête a été interrompue le 13 juillet pour la troisième fois. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.